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Путин анонсировал запуск современных просветительских проектов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин объявил о запуске новых современных просветительских проектов.

В субботу он принял участие в открытии памятника императору Александру III в Гатчине (Ленинградская область).

В ходе своей речи на церемонии открытия монумента глава государства отметил, что сегодня важно сохранять историческое, духовное наследие России. "Потому будем запускать новые современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых", - сказал Путин.

Он добавил, что такие начинания, в том числе со стороны Российского исторического общества и Российского военно-исторического общества, обновленного общества "Знание", других организаций, движений, творческих союзов и научных институтов "обязательно получат поддержку".

Путин подчеркнул, что эпоха правления Александра III представляет собой гармоничное сочетание технологических, государственных изменений и верности традициям.

Президент сказал, что Александр III "любил Россию, жил ею, стремился сделать все для ее поступательного и уверенного развития, для защиты интересов и укрепления российской державы в Европе и в мире".

Путин отметил, что современники по-разному относились к императору и к его деятельности. Как он добавил, "так было, так будет всегда, потому что оценить масштабы такой работы в режиме реального времени очень сложно, подчас невозможно".

Монумент Александру III установили во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца. Глава государства возложил к его подножию букет алых роз.

Владимир Путин Гатчина Ленинградская область Александра III

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