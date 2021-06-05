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Грузовик с семьей перевернулся в Туве

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Грузовик опрокинулся в Туве, сообщили "Интерфаксу" в службе скорой помощи.

В машине ехала большая семья, они направлялись из одного селения в другое на праздник. Взрослые и дети ехали в открытом кузове грузовика. Пострадали 20 человек, двое детей и семеро взрослых были доставлены в больницу. Погибших нет.

В пресс-службе республиканского МВД сообщили, что водитель скрылся с места ДТП, его ищет полиция.

Собеседник агентства уточнил, что автомашина ГАЗ-3307 опрокинулась в таежной местности, в 40 км от села Чаа-Холь. Помимо взрослых в грузовике находились пятеро детей в возрасте от четырех до 12 лет.

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