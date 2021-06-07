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Мусульманин отсудил 150 тыс. руб. за нарушение прав в СИЗО Петербурга

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге осужденный за разбой мусульманин добился компенсации морального вреда за условия содержания под стражей. Об этом сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города.

Колпинский районный суд северной столицы взыскал 150 тысяч рублей в пользу Толанбоя Ризаева, подавшего иск к СИЗО-1, СИЗО-3, СИЗО-4, министерству финансов РФ в лице городского управления федерального казначейства и ФСИН России. Он просил о компенсации в 500 тыс. рублей.

В марте 2014 года Ризаев был арестован за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ), содержался в нескольких СИЗО. Позже суд вынес в отношении него обвинительный приговор, а в феврале 2017 года его этапировали в колонию. Истец считает, что административные ответчики нарушили его права в период, когда он находился в учреждениях УФСИН.

В обоснование исковых требований Ризаев указал, что туалеты в камерах, где он содержался, не были отгорожены от "жилой" зоны и занавешивались простыней, что делало невозможным уединение. Также его не устраивало, что пища в изоляторах была не приемлема для мусульман; у него изымали религиозную мусульманскую литературу; из-за тесноты ему приходилось читать намаз на спальном месте, а антисанитарные условия в камерах препятствовали отправлению религиозных обрядов. Кроме того, истец жаловался на металлические решетки на окнах, отсутствие приспособлений для подъема на второй или третий ярус кровати, цвет стен, одинаковые дизайн и планировку камер.

Суд установил, что имели место лишь нарушения прав Ризаева в связи с переполненностью камер, в которых он содержался.

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