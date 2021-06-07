Альпинист из Самары упал в расщелину на Эльбрусе

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию в горах на высоте 4,9 тыс. метров в Кабардино-Балкарии.

В 17:00 в Центр управления в кризисных ситуациях республиканского управление МЧС поступила информация о том, что на горе Эльбрус зарегистрированная группа из двух самарских альпинистов попросила о помощи. Как отмечается, один альпинист сорвался в расщелину.

К месту выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, сообщает республиканское управление министерства в понедельник.