В центре Ухты из-под земли проступила нефть

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В центре Ухты из-под земли на поверхность вытекла нефтесодержащая жидкость, сообщила пресс-служба мэрии города.

Вещество, похожее на нефть, обнаружили на земле рядом с жилым домом на улице Куратова. Специалисты выехали на место и предварительно установили, что произошел естественный выход нефтесодержащей жидкости на поверхность земли.

Яму оградили. Угрозы заражения нефтью водоемов нет, заверили чиновники.

Специалисты управления по делам ГО и ЧС и отдела экологии будут наблюдать за этим участком, чтобы выяснить, насколько локально это нефтепровяление. Затем разлив устранят, пообещали в мэрии.