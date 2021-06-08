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ЕСПЧ присудил 7500 евро фигуранту "Болотного дела" Ивану Непомнящих

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека взыскал с российского государства 7500 евро в пользу фигуранта так называемого "Болотного дела" Ивана Непомнящих. Суд счел, что власти нарушили его право на свободу собраний (статья 11 Европейской конвенции по правам человека).

Суд счел, что уголовное преследование Непомнящих и приговор были непропорциональны его роли в акции протеста 6 мая 2012 года, а суровость приговора вполне могла отпугнуть других сторонников оппозиции от участия в уличных демонстрациях.

По мнению суда, приговор по уголовной статье был непропорционален законным задачам по предотвращению беспорядков и преступлений и по защите прав и свобод других граждан, следовательно, "это не было необходимо в демократическом обществе".

Замоскворецкий суд 22 декабря 2015 года признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время согласованной с городскими властями протестной акции на Болотной площади 6 мая 2012 года. Он был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. Мосгорсуд в апреле 2016 года подтвердил этот приговор.

Срок он отбывал в Ярославской ИК-1. В колонии он жаловался, что сотрудники ФСИН его били и применяли к нему спецсредства.

Перед приговором он отбыл восемь месяцев под домашним арестом.

Вину он не признал.

Акция протеста против приговора по "болотному делу"

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Президент Фонда "Индем" Георгий Сатаров на Манежной площади во время акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела".Сотрудники полиции задерживают сопредседателя партии РПР-Парнас Бориса Немцова во время акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела" на Манежной площади.Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела" на Манежной площади.Сотрудники полиции задерживают участника акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела" на Манежной площади.Председатель партии "Яблоко" Сергей Митрохин на Манежной площади во время акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела".Участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова.Полицейские задерживают участницу группы Pussy Riot Марию Алехину.Задержание на Манежной площади.
Президент Фонда "Индем" Георгий Сатаров на Манежной площади во время акции протеста сторонников фигурантов "болотного дела".
Иван Непомнящих МВД ЕСПЧ Замоскворецкий суд Мосгорсуд ИК-1 Ярославская область Болотное дело

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