Волгоградские школьники могли придумать стрелявшего в них мужчину

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Стрельба, произошедшая во вторник утром возле школы в городе Волжский Волгоградской области, по одной из версий может оказаться фантазией пострадавших 15-летних школьников, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Рассматривается версия того, что никто, кроме пострадавших, в конфликте не участвовал", - сказал собеседник агентства.

У "Интерфакса" пока нет официальных комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что двое подростков получили синяки и ссадины в результате стрельбы из неустановленного оружия возле школы №15 в городе Волжский. Состояние подростков не вызывает опасения, у одного зафиксированы повреждения мягких тканей голени, у второго - предплечья.

По информации пресс-службы МВД по Волгоградской области, неизвестный мужчина несколько раз выстрелил, предположительно, из пневматического оружия. Стрелок объявлен в розыск.