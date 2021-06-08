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Петербуржец получил год колонии за стрельбу у здания полиции

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Приморский районный суд Петербурга лишил свободы местного жителя, стрелявшего из пистолета у здания полиции, сообщает во вторник объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину приговорили к году лишения свободы в колонии общего режима. По совокупности с приговором Приморского районного суда, вынесенного 5 августа 2020 года по делу о незаконном изготовлении и обороте оружия, он должен провести в заключении 1 год 3 месяца, говорится в сообщении.

Действия подсудимого квалифицированы по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

Суд установил, что вечером 8 сентября 2020 года нетрезвый фигурант из хулиганских побуждений несколько раз выстрелил из пистолета модели Р-411 (охолощенный пистолет Макарова) у здания УМВД по Приморскому району города, угрожая находившимся там людям.

Петербург МВД

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