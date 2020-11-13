В мордовской колонии пообещали не мешать спать Уилану

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Мордовии посетила осужденного в РФ за шпионаж американца Пола Уилана, который отбывает наказание в мордовской колонии №17, сообщил "Интерфаксу" глава комиссии Валерий Крутов в пятницу.

"Комиссия посетила Уилана после его обращения, это его первое обращение к нам. Вопрос был по его режиму сна. Начальник колонии пообещал, что проблем со сном у него не будет", - сказал Крутов.

Как сообщал ранее брат Уилана Дэвид, Пол жалуется, что по ночам его будят каждые несколько часов. Позднее Уилан в интервью американскому телеканалу ABC News сказал, что "по ночам охранники поднимают его каждые два часа, поскольку он находится под особым наблюдением".

Мосгорсуд 15 июня приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Свою вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Осведомленный источник ранее сообщал "Интерфаксу", что Москва и Вашингтон активно обсуждают возможность обмена Уилана на осужденных в США Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках их помилования президентами двух стран. Защита американца ранее утверждала, что американца могут обменять в сентябре. Позже адвокат заявил, что, по его информации, американская сторона "не активно участвует в переговорах", в связи с чем решение все еще не принято.