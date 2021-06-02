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Осужденного за шпионаж Пола Уилана вакцинировали "Спутником V"

Осужденного за шпионаж Пола Уилана вакцинировали "Спутником V"
Американец Пол Уилан, осужденный по обвинению в шпионаже
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Осужденный за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан получил первый укол российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в колонии, он перенес прививку хорошо, без осложнений, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Ранее брат Уилана сообщал, что тот был привит в мордовской колонии. При этом он не назвал, какой вакциной привили Уилана.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже (ст. 276 УК РФ). Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии. Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют.

Хроника 09 января 2020 года – 02 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Пол Уилан Спутник V Мордовия Коронавирус

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