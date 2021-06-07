Осужденному в РФ за шпионаж Уилану нужна помощь в написании прошения о помиловании

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Осуждtнный в РФ за шпионаж гражданин США, Великобритании, Канады и Ирландии Пол Уилан рассчитывает на помощь со стороны Общественной наблюдательной комиссии или адвокатов в составлении прошения о помиловании на имя президента России, сообщил его брат Дэвид Уилан.

"Русские СМИ сообщили, что ОНК (в Мордовии) проводит свой постоянный визит в ИК-17. Может быть, члены комиссии смогут помочь Полу разобраться, как подать прошение о помиловании президенту Путину, не зная русского языка и без допуска к собственному делу", - сказал Уилан.

Он также выразил надежду, что Полу Уилану может помочь его адвокат, который планирует навестить американца в течение нескольких недель.

Кроме того, сообщил собеседник агентства, после того как Уилан дал интервью по телефону CNN, ему запрещено общаться с кем-либо, кроме родителей и представителей американской дипмиссии.

Ранее Дэвид Уилан сообщил "Интерфаксу", что его брат дважды обращался к президенту РФ с просьбой проявить милосердие. "Пол написал из колонии - дважды, если я правильно его понял, - президенту Путину с просьбой проявить милосердие. Ответов он не получил", - сказал Дэвид Уилан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать обращения Уилана к Владимиру Путину с просьбой о милосердии, указав, что существует процедура помилования.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Американецне признал вину, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Сейчас Уилан отбывает наказание в мордовской колонии.