Захарова опровергла заявления о непредоставлении Уилану медпомощи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за шпионаж в мордовской колонии гражданин США Пол Уилан чувствует себя удовлетворительно, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Якобы ему не предоставляются в должной мере медицинские услуги, он якобы заболел в колонии, у него высокая температура, и помощь ему не оказывается. Не первый раз подобные заходы делаются, и как и раньше, так и сейчас они не находят подтверждения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Каждый раз, когда Уилан обращается к врачам, ему оказывается помощь, предлагаются различные варианты такой помощи, отметила она. "Могу вас заверить, что он чувствует себя удовлетворительно", - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что в Москве усматривают за сообщениями про Уилана и гражданина США Тревора Рида попытку сделать из них "политических жертв". "Задумка абсолютно провальная, если в этом состоит суть информационной кампании. Оба осуждены за дело, по серьезным уголовным статьям и будут сидеть назначенный им судом срок", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан связался с родителями из мордовской колонии и сообщил, что заболел и не может позвонить в американское консульство.

"Пол смог поговорить по телефону с родителями. Пол заболел, у него температура 102F (38,9 градуса по Цельсию), другие заключенные делятся с ним всеми безрецептурными лекарствами, которыми могут. Пол сказал, что ему дают антибиотики, хотя если у него, как он считает, простуда, не совсем понятно, почему выписывают именно антибиотики", - сказал журналистам брат осужденного Дэвид Уилан.

В пресс-службе УФСИН по республике "Интерфаксу" сообщили, что Уилан обращался в медсанчасть с признаками простуды, медики оценивают его состояниекак удовлетворительное.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии.

Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, вопрос об обмене Уилана на граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах, обсуждается. Адвокаты Уилана считают, что при администрации президента Джо Байдена этот процесс может ускориться.