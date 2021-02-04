Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:09Заразились
на 04.02В России 3 917 918+16 714В мире 104 391 868+522 030

Захарова опровергла заявления о непредоставлении Уилану медпомощи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание за шпионаж в мордовской колонии гражданин США Пол Уилан чувствует себя удовлетворительно, ему оказывают всю необходимую помощь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Якобы ему не предоставляются в должной мере медицинские услуги, он якобы заболел в колонии, у него высокая температура, и помощь ему не оказывается. Не первый раз подобные заходы делаются, и как и раньше, так и сейчас они не находят подтверждения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Каждый раз, когда Уилан обращается к врачам, ему оказывается помощь, предлагаются различные варианты такой помощи, отметила она. "Могу вас заверить, что он чувствует себя удовлетворительно", - подчеркнула Захарова.

В миреСША призвали Россию освободить американцев Рида и УиланаЧитать подробнее

Она отметила, что в Москве усматривают за сообщениями про Уилана и гражданина США Тревора Рида попытку сделать из них "политических жертв". "Задумка абсолютно провальная, если в этом состоит суть информационной кампании. Оба осуждены за дело, по серьезным уголовным статьям и будут сидеть назначенный им судом срок", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что гражданин США, Канады, Ирландии и подданный Великобритании Пол Уилан связался с родителями из мордовской колонии и сообщил, что заболел и не может позвонить в американское консульство.

"Пол смог поговорить по телефону с родителями. Пол заболел, у него температура 102F (38,9 градуса по Цельсию), другие заключенные делятся с ним всеми безрецептурными лекарствами, которыми могут. Пол сказал, что ему дают антибиотики, хотя если у него, как он считает, простуда, не совсем понятно, почему выписывают именно антибиотики", - сказал журналистам брат осужденного Дэвид Уилан.

В пресс-службе УФСИН по республике "Интерфаксу" сообщили, что Уилан обращался в медсанчасть с признаками простуды, медики оценивают его состояниекак удовлетворительное.

Мосгорсуд 15 июня приговорил американца Пола Уилана, который также имеет гражданство Ирландии, Канады и подданство Великобритании, к 16 годам колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже. Он отбывает наказание в колонии N17 в Мордовии.

Вину Уилан не признал, однако приговор решил не обжаловать, поскольку надеется, что его обменяют. Как сообщал "Интерфаксу" осведомленный источник, вопрос об обмене Уилана на граждан РФ, находящихся в американских тюрьмах, обсуждается. Адвокаты Уилана считают, что при администрации президента Джо Байдена этот процесс может ускориться.

Пол Уилан Мария Захарова МИД РФ

Новости по теме

Новости

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

Француз получил семь суток ареста за акцию 2 февраля в Москве

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

В ГУ МВД Москвы назвали необъективными снимки переполненных камер ЦВС

Москва опровергла нарушение военным Ил-76 воздушных границ Эстонии

"ХимРар" отверг причастность своих сотрудников к делу о взятках помощнице Дворковича

Дело возбудили из-за незаконного зачисления абитуриентов в алтайский вуз

Пандемия коронавируса

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

Иммунитет от COVID-вакцины "Вектора" сохранится в течение года

"Дождь" потребовал возбудить дело о задержании корреспондента во время эфира

Любовь Соболь оштрафовали за неповиновение полиции во "Внуково"

Досудебное раскрытие геолокации телефона будет разрешено только с оборудования оператора

Охранник роддома в Гатчине не пустил женщину, и она родила в машине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');