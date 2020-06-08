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На Камчатке нашли уникальный минерал, пригодный для квантового компьютера

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Группа ученых Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) открыла на вулканах Камчатки горную породу с редкими магнитными свойствами, сообщила пресс-служба вуза в понедельник.

Новый минерал, который назвали докучаевит - в часть основоположника почвоведения Василия Докучаева - обладает уникальной кристаллической структурой и составом - аналогов ему нет ни среди природных, ни среди синтезированных соединений. Ученые обнаруж, что в структуре нового минерала атомы меди окружены кислородом и хлором, также в составе имеются оксоцентрированные тетраэдрические комплексы с медью.

"Наличие фрагментов, образованных магнитными ионами меди, позволяет рассматривать этот минерал как потенциальный источник интересных магнитных материалов с разнообразным применением на практике. (...) Считается, что такие материалы в недалеком будущем найдут применение при создании квантовых компьютеров", - отметил руководитель научной группы Олег Сийдра.

Данный минерал был найден в фумаролах (трещина или отверстие в кратерах, на склонах и у подножия вулканов, откуда выходят горячие газы - ИФ) вулкана Толбачик. Это место отличается уникальным минералогическим разнообразием. На сегодня здесь найдено более 400 из 5,5 тыс. известных минералов. По словам Сийдры, здесь сосредоточено около 15 % всех минералов планеты.

Научная группа СПбГУ изучает фумаролы камчатских вулканов с 2014 года.

Петербург Камчатка

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