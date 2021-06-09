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Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных

Роструд напомнил россиянам о грядущих длинных выходных
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Длинные выходные с 12 по 14 июня и четырехдневная рабочая неделя с 15 по 18 июня ожидают россиян в связи с празднованием Дня России, сообщили "Интерфаксу" в Роструде.

"При пятидневной рабочей неделе в июне этого года граждан ожидает одна короткая рабочая неделя (с 15 по 18 июня - ИФ) в связи с празднованием Дня России 12 июня", - сообщили в ведомстве в среду.

"Праздник выпадает на субботу и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно", - уточнили в Роструде.

Там также сказали, что из-за праздничной субботы рабочий день в пятницу сокращается на час, но это касается только тех, кто работает пятидневную неделю.

Роструд

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