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Депутаты предложили блокировать до суда маркетплейсы с неразрешенными БАДами

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1190171-7 о досудебной блокировке сайтов, которые продают запрещенные и незарегистрированные в России биологически активные добавки (БАД) к пище.

Авторы поправок - председатель думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и депутат Александр Петров - внесли его в палату 9 июня.

Они предлагают наделить Роспотребнадзор правом вносить в реестр сайтов, содержащих запрещенную к распространению в России информацию, сетевые адреса с предложениями о покупке БАДов, запрещенных или не зарегистрированных в стране.

По словам авторов инициативы, во время пандемии в России значительно увеличилось потребление БАДов, а с 1 января 2021 года их разрешили продавать дистанционно. При этом надзорные ведомства "ежегодно" выявляют случаи продажи незарегистрированных и контрафактных БАДов, в том числе содержащих психотропные, наркотические, сильнодействующие и ядовитые вещества, говорится в пояснительной записке. Блокировать сайты по их продаже через суд затруднительно из-за невозможности найти их владельцев и использования сайтов-зеркал.

Законопроект содержит поправки в законы "О качестве и безопасности пищевых продуктов" (29-ФЗ) и "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (149-ФЗ).

Сергей Неверов Александр Петров Госдума Роспотребнадзор коронавирус

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