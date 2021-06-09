Самарские активисты отсудили компенсацию за отказ согласовать митинг

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Самаре активисты отсудили у городских чиновников по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда за отказ согласовать митинг 1 декабря 2019 года, сообщила пресс-служба Ленинского районного суда.

Истцами выступили Александр Круглов, Дамир Сталин и Наталья Баранова, ответчиками в деле стали администрация Самары и департамент финансов города.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев сообщил об этом решении в твиттере, и отметил, что раньше таких судебных прецедентов не встречал.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей администрации города.