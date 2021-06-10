В Приморье нашли трех подростков, сбежавших из коррекционной школы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Трое из четырех подростков, которые в понедельник ушли из школы-интерната в Приморье, найдены живыми, сообщает волонтерская организация "Примпоиск", которая занимается поиском пропавших людей.

Пока не найдена 16-летняя девочка, также покинувшая интернат.

Три мальчика 15-16 лет и 16-летняя девочка 7 июня ушли из коррекционной школы-интерната в селе Раздольное, к поискам подростков подключились добровольцы и полиция.

Волонтеры просят обратиться в полицию или в "Примпоиск" всех, у кого есть информация о пропавшей девочке.