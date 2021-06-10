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Житель Чукотки приговорен к 3 годам колонии за стрельбу в полицейского

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Иультинский районный суд приговорил жителя Чукотского автономного округа к трем годам лишения свободы за стрельбу в полицейского из пневматического пистолета, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры Чукотского АО.

Нападавшего признали виновным в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным суда, преступление было совершено в феврале 2021 года, когда прибывший на вызов полицейский пытался успокоить пьяного дебошира. Тот достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в сотрудника МВД.

Нарушителя задержали, в его отношении возбудили уголовное дело и начали расследование. В итоге суд учел требования гособвинителя и назначил 31-летнему нападавшему наказание в виде трех лет заключения в колонии строгого режима.

Чукотка МВД

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