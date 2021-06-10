Бизнесмена из ЯНАО заподозрили в многомиллионном уклонении от налогов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Следователи Ямало-Ненецкого автономного округа предъявили обвинение фактическому руководителю ООО "Магистраль" в уклонении от уплаты налогов, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным ведомства, с марта 2018 года по октябрь 2019 года он умышленно сокрыл от налоговых органов средства ООО "Магистраль" на общую сумму 84,5 млн рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Бизнесмену инкриминируется ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

Кроме того в Новоуренгойском городском суде рассматривается уголовное дело против бизнесмена по обвинению его в совершении ряда других налоговых преступлений, в результате которых обвиняемый причинил бюджету ущерб в размере более 700 млн рублей.

В свою очередь информированный источник сообщил "Интерфаксу", что подозреваемый - Олег Ситников, он был задержан.

"Его задержание было необходимо, потому что у следствия были данные, что он может повлиять на свидетелей, дающих на него показания. В настоящее время доказательства собраны, Ситников освобожден, но мера пресечения в отношении него будет избрана", - сказал источник.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс" Ситников является совладельцем порядка 30 компаний и АЗС. Часть компаний находится в стадии ликвидации или под процедурой банкротства.

Ранее СМИ сообщали, что" Магистраль" - подставная фирма, созданная, чтобы выводить средства со счетов других компаний Ситникова.