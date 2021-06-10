Участников банды будут судить в Иркутской области за серию разбоев

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - В Иркутской области завершили расследование дела в отношении предполагаемых участников банды, которые обвиняются в семи разбойных нападениях и угоне машины, сообщила в четверг пресс-служба главного управления МВД по региону.

Следствие установило, что организатором и лидером банды был 32-летний житель Ангарска. Под его началом в 2014 году в разных городах и районах Иркутской области совершались вооруженные нападения на ювелирные салоны, магазины, банки, отделение связи и автозаправочную станцию. Ущерб превысил 3,5 млн рублей.

Во время одного из разбоев в торговом зале сработала сигнализация, на место прибыл экипаж частного охранного предприятия. Налетчики обезоружили ЧОПовцев, забрали у них спецсредства, личное имущество и скрылись на их машине.

Чтобы отвести от себя подозрения, организатор банды инсценировал свое исчезновение, дав ориентировку на самого себя в соцсетях. После этого он и уехал из Иркутской области, но был задержан полицией в Краснодарском крае, где он осужден на 11 лет за другие преступления.

При задержании полицейские изъяли у обвиняемых использовавшееся при нападениях оружие. В местах их проживания и в лесу обнаружены тайники, где хранились ружья, пистолеты, рации, мобильные телефоны, бронежилеты и ювелирные украшения. Также изъяты два автомобиля, которые предположительно были куплены на похищенные средства.

Один из обвиняемых скрылся от следствия и сейчас находится в федеральном розыске, трое остальных, в том числе лидер банды, арестованы.

Для возмещения ущерба наложен арест на транспорт, квартиру, долю в квартире обвиняемых и деньги на их счетах.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2020 года в Иркутске предполагаемый организатор банды и его подельница в преступлениях, совершенных на Кубани (за что они там были осуждены) сбежали из-под конвоя по пути в места отбывания наказания после проведения следственных действий. Их задержали в пригороде Ангарска.

Дело обвиняемых направлено на рассмотрение в Иркутский областной суд, сообщила прокуратура региона. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются по ч. 1 ст. 209 (создание и руководство бандой), ч. 2 ст. 209 (участие в банде), ч. 2 ст. 162 (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с незаконным проникновением в хранилище в крупном размере), пп. "а, б" ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере), ч. 4 ст. 166 (угон, совершенный организованной группой с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья), ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой), ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег отбывающих наказание из-под стражи)