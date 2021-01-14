Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2020 году снизились на 9,1%

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2020 году сократились на 9,1%, до 1,599 млн штук, говорится в материалах Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В декабре 2020 года продажи легковых машин и LCV в РФ снизились на 2,1% г/г, до 166,666 тыс. шт.

"После очень удачного окончания года – сентябрь, октябрь, ноябрь, – где уровень продаж превосходил соответствующие периоды предшествующих лет, в декабре эта тенденция, сформированная за счет слабой валюты и отложенного активного спроса после локдауна, сменилась снижением продаж на 2,1%. Тем не менее, это можно считать хорошим результатом, учитывая трудности, с которыми столкнулась наша отрасль в связи с пандемией", - отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

По мнению Штэрцеля, рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ в 2021 году при отсутствии новых форс-мажоров подрастет на 2,1%, что соответствует примерно 1,63 млн проданных автомобилей. Такой прогноз он озвучил на 14-ой ежегодной пресс-конференции в четверг.

"Мы ожидаем стабилизацию ситуации со спросом и предложением в первом квартале 2021 года, но продолжаем привыкать к новой реальности и понимаем, что нам еще предстоит сделать определенные выводы", - сказал он.

Штэрцель подчеркнул, что прогноз АЕБ на 2021 год основан на отсутствии новых коронавирусных локдаунов и ограничений во внешней торговле, связанных, в частности, с санкциями. Кроме того, в прогнозе имеется в виду сохранение мер господдержки авторынка.

"В 2021 году скорее всего продолжится тенденция сокращения доли импортных автомобилей", - добавил он.