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Правительство предложило создать базу гражданских научных исследований

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 1191150-7 о создании в России единой госсистемы учета научных работ гражданского назначения. Он содержит поправки в закон о науке и госполитике в сфере науки и техники.

Предполагается, что в единой системе будут размещаться сведения о начинаемых и уже выполненных работах, проекты тем научных исследований, планы научных работ вузов, отчеты о научно-исследовательской деятельности, включая реферативные описания защищенных диссертаций с библиографией и сведения о правообладателях.

Там будет также указано, кто может пользоваться результатами исследований или патентами - в том числе данные о наличии открытой лицензии на программное обеспечение.

Как объясняют чиновники, система нужна для обеспечения управления научной, научно-технической и инновационной деятельностью, которая ведется за счет государства или на бюджетные деньги.

Порядок формирования и ведения системы определит правительство.

Как следует из законопроекта, в базу не попадут разработки, которые защищены коммерческой или государственной тайной.

Реестр инноваторов

Этот же законопроект предусматривает создание Единого реестра конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности. Чиновники предлагают вносить в него информацию о том, кто получает деньги от государства на инновации, в каком объеме и на какие проекты. Вносить эти данные будут институты инновационного развития.

Формирование и ведение реестра, следует из пояснительной записки, позволит регулярно получать статистическую информацию о конечных получателях государственной поддержки.

При этом реестр будет являться лишь аналитическим инструментом, позволяющим получать "обратную связь" и замерять эффекты (экономические, социальные, технологические и прочие) от господдержки инноваций, а Минэкономразвития России будет учитывать полученную информацию при проектировании новых и корректировке существующих мер поддержки.

Правительство Госдума

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