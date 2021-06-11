Хабаровский край дополнительно получит 2,2 млрд руб. на расселение бараков

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Хабаровского края на сверхлимитное финансирование расселения аварийного жилья, сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале в пятницу.

"Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включённых в программу на 2022-2023 годов", - написал Дегтярев.

Он уточнил, что речь идёт о домах, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

"Деньги мы сможем использовать сразу - и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. Ограничений по лимитам в течение года не будет, так что все козыри в наших руках", - отметил врио губернатора.

Дегтярев добавил, что софинансирование из бюджета региона на эти цели составит ещё 952,35 млн рублей. Таким образом планируется обеспечить жильем 2218 человек, которые сейчас живут в бараках и аварийных домах (половина из них в Хабаровске).

Ранее Дегтярев сообщал в своих социальных сетях, что дополнительные средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ будут прежде всего направлены на расселение бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске. Он назвал их "позором" краевого центра. Люди, живущие в старых двухэтажных деревянных домах, уже около 50 лет ждут новые квартиры. Дегтярев заверил, что "дело сдвинулось с мертвой точки".

Всего на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске 67 деревянных многоквартирных домов. Все они имеют высокий процент износа. Общая площадь квартир - 27,3 тысяч квадратных метров. Проживают там 1462 человека. Из этих 67 домов только пять включены в действующую программу расселения.

Администрации Хабаровска Дегтярев поручил в максимально сжатые сроки подготовить муниципальную программу расселения 62 бараков, построенных с 1952 года по 1964 год. Программа будет рассчитана до 31 декабря 2023 года.