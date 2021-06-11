"Азимут" отменил все авиарейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара на Кипр

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Азимут" отменила рейсы из Ростова-на-Дону и Краснодара в Ларнаку (Кипр) из-за отсутствия разрешения на полеты в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Отмечается, что пассажирам вернут полную стоимость купленных авиабилетов. Пассажирам, которые приобрели билеты на сайте авиакомпании, возвратоформят в течение суток после получения заявки. Тем же, кто покупал билеты у партнеров авиакомпании, необходимо обратиться по месту их приобретения.

Как сообщалось, авиакомпания планировала начать выполнять рейс из Краснодара в Ларнаку с 5 июня один раз в неделю, а из Ростова-на-Дону - с 6 июня также один раз в неделю.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. В 2020 году компания перевезла 1,22 млн человек (-2% г/г), став по этому показателю 11-й среди других авиакомпаний РФ.