Медики Хакасии недополучили 43 млн руб. из-за задержки финансирования из Москвы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Хакасии подтвердило информацию СМИ о том, что местные медработники, которые работают с больными коронавирусом, недополучили стимулирующие выплаты, начисленные в отпускные.

"Задолженность по "ковидным" отпускным выплатам образовалась по причине задержки финансирования из федерального бюджета, (деньги - ИФ) будут доведены после поступления средств из федерального бюджета в республиканский", - говорится в сообщении Минздрава республики.

По данным правительства Хакасии, размер начисленных, но не выплаченных отпускных за январь-май 2021 года составляет 43,2 млн рублей.