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Проект нового храма для МГУ согласуют до конца 2021 года

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Проектирование нового храма для МГУ должно завершиться до конца 2021 года, сообщил куратор "программы-200", депутат Госдумы Владимир Ресин. Храм вместимостью в 1000 человек построят на проспекте Вернадского.

Ресин напомнил, что эскизная проработка началась еще в прошлом году, к настоящему моменту устранены замечания, на которые указывала Москомархитектура, и документы повторно направлены на согласование.

По словам Ресина, "программа-200" возрождает традицию строительства храмов при ведомствах и высших учебных заведениях. Так, в Москве за десять лет ее реализации построили или восстановили несколько университетских храмов, среди них - Князь-Владимирский храм при Свято-Тихоновском университете, храм Александра Невского при МГИМО, храм Иверской иконы Божией Матери при Академии ФСБ, храм в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" при РЭУ им. Плеханова.

О том, что проект полностью готов, в РПЦ говорили в октябре 2020 года.

Университетский храм в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия будет иметь габариты по периметру 53,7 на 40 и высоту 46 метров. Это будет многоглавый храм с шатровой колокольней. Два подземных этажа здания вместят приходские помещения и духовный центр МГУ. Цокольный этаж и парадные лестницы будут облицованы гранитом, стены выложат полнотелым облицовочным кирпичом и декоративными элементами из фибробетона, а фасад украсят мозаичными панно. Элементы куполов, шатров и кресты будут выполнены из листов нитрита титана под золото.

Сейчас на месте нового храма находится временная церковь.

До сих пор у МГУ была только церковь Святой Татьяны на Большой Никитской, вновь открытая 26 лет назад. Две сотни сотрудников вуза в 2000 году попросили ректора университета Виктора Садовничего построить новый храм.

Москва МГУ Владимир Ресин Москомархитектура РПЦ

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