Глава Выборгского района Ленобласти умер от COVID-19

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Глава Выборгского района Ленинградской области Ильдар Гилязов скончался в субботу после тяжелого течения коронавируса, сообщает пресс-служба регионального правительства в субботу.

Он находился в Ленинградской областной клинической больнице.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования близким и родным Гилязова. "Глубоко скорблю о кончине Ильдара Фагимовича Гилязова, выражаю соболезнования его коллегам, разделяю боль огромной утраты с его семьей, родными, близкими, со всеми ленинградцами", - цитируют губернатора в пресс-службе.

Гилязов возглавил Выборгский район в ноябре 2020 года после задержания своего предшественника Геннадия Орлова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Гилязов был членом фракции "Единой России" в Законодательном собрании Ленобласти.