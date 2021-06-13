Прокуратура проверит факт разлива нефтепродуктов на побережье Сахалина
Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Александровск-Сахалинская городская прокуратура организовала проверку после публикаций в СМИ о разливе нефтепродуктов на побережье, сообщает в воскресенье пресс-служба прокуратуры Сахалинской области.
Отмечается, что заместитель городского прокурора вместе с начальником территориального отдела надзорной деятельности по району выехали на место.
По результатам проверки будут приняты соответствующие меры.
По информации СМИ, жители Александровск-Сахалинского района на севере Сахалина обнаружили на берегу водоросли в нефтепродуктах.