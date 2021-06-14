Кабмин РФ предложил упростить оформление временного проживания иностранным студентам

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Иностранным студентам станет проще получить разрешение на временное проживание и оформить вид на жительство в России, соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму, сообщает пресс-служба правительства.

"Речь идёт об иностранных гражданах, которые учатся в российских государственных вузах или занимаются научной деятельностью. Согласно законопроекту, разрешение на временное проживание этим студентам будет оформляться сразу на весь период обучения, а не на три года, как раньше. Кроме того, в течение трёх лет после окончания обучения такие студенты смогут получить вид на жительство в упрощённом порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предлагаемое решение позволит избавить студентов и сами вузы от необходимости тратить время на оформление лишних документов. Законопроект был одобрен на заседании правительства 10 июня.