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Двадцать грузовых вагонов сошли с рельсов в Волгоградской области

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - В Волгоградской области с рельсов сошли 20 грузовых вагонов. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, ЧП произошло на перегоне Ярыженская - Алексиково однопутного неэлектрифицированного участка Арчеда - Алексиково Волгоградского региона Приволжской железной дороги.

Вагоны были пустые.

Пресс-служба Приволжской железной дороги подтвердила сход вагонов и уточнила, что пострадавших нет. Угрозы экологической безопасности также нет.

Волгоградская область

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