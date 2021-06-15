Пострадавшие от паводка жители Камчатки получат денежные компенсации

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Жители сел Пенжинского района Камчатского края, пострадавшие от паводка, получат денежные компенсации, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Всем жителям Пенжинского района, пострадавшим от паводков, будут выплачены компенсации за пострадавшее имущество", - говорится в сообщении.

Деньги людям выплатят из резервного фонда Камчатского края. Те, у кого пострадала придомовая территория, могут рассчитывать на выплату в размере 10 тысяч рублей, 50 тысяч рублей выплатят жителям района, у которых от паводка пострадало имущество первой необходимости.

Режим чрезвычайной ситуации, введенный в Пенжинском районе 8 июня, снят. Глава Пенжинского района Александр Болотнов сообщил, что на сегодняшний день ситуация стабилизировалась. С сегодняшнего дня людей из временных пунктов размещения будут возвращать домой.

В начале июня из-за активного таяния снега и прошедших дождей в Пенжинском районе разлились две реки - Пенжина и Энычаваям. Паводок подтопил села Слаутное, Аянка и Таловка. В связи с этим в Пенжинском районе был введен режим ЧС. Спасатели эвакуировали жителей сел, которые заявили о такой необходимости, в пункт временного размещения в селе Каменское. В районе работала аэромобильная группировка из 15 спасателей.