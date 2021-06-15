Умер советский космонавт Владимир Шаталов

Летчик-космонавт СССР Владимир Шаталов Фото: Валентина Черединцева/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Космонавт Владимир Шаталов скончался на 94-м году жизни, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня, 15 июня 2021 года, на 94-м году жизни умер Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов", - заявили в госкорпорации.

Шаталов родился в 1927 году, в 1941 году принимал участие в строительстве оборонительных рубежей под Ленинградом, в 1943-1945 учился в Воронежской спецшколе ВВС, в 1949 году окончил Качинское военное авиационное училище летчиков, в 1956-м - Военно-воздушную академию.

В 1969 году, 14-17 января он совершил свой первый космический полет, в ходе которого впервые в мире была осуществлена ручная стыковка космических кораблей. Второй полет прошел в октябре того же года, третий - в апреле 1971. В ходе полета экипаж должен был осуществить первую в историю стыковку с автоматической космической станцией "Салют", однако из-за технической неисправности она была выполнена не до конца.

С 1987 по 1991 Шаталов возглавлял Центр подготовки космонавтов имени Ю.И. Гагарина.

Космонавт был награжден тремя орденами Ленина (1969, 1971, 1976 гг.), орденом Октябрьской Революции (1982 г.), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени (1989 г.), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2000 г.), орденом "Дружбы" (2011 г.), медалями, а также иностранными орденами и медалями.