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Госдума приняла закон о доступе филиалов иностранных страховых компаний на рынок РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, который с 22 августа 2021 года разрешает филиалам иностранных страховых компаний доступ на рынок РФ.

Документ (1120950-7) правительство внесло в парламент в начале марта, его подготовка велась в рамках исполнения международных договоренностей, достигнутых при вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Ранее в ходе выступления на заседании думского комитета по финансовому рынку замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечал, что не видит рисков в грядущих изменениях. Он пояснил, что законопроект допускает филиалы иностранных страховых компаний на российский рынок, однако устанавливает ряд специальных требований. Они делают деятельность иностранных филиалов симметричной с тем, как работают компании, которые зарегистрировали в РФ юридические лица и работают на общих основаниях.

"Иностранный страховщик должен иметь собственный капитал не меньше чем $5 млрд в эквиваленте (рублевом - ИФ). Связано это с тем, что мы, конечно, опасаемся, что большое количество небольших компаний из иностранных юрисдикций захотят нахлынуть на наш рынок, чего мы, конечно, стремимся избежать", - сказал Моисеев. Он добавил, что будет также действовать квота по капиталу: "У нас есть давно принятая норма, что у нас как в банковском, так и страховом секторе не допускается, что капитал иностранцев не может превышать 50% в нашем финансовом секторе, вот эта вот квота по капиталу. Понятно, что капитал будет рассчитываться специфическим образом, поскольку капитала, как такового, нет, но тем не менее мы это предусмотрели".

Филиалам будут доступны добровольные виды страхования, перестрахование и ОСАГО, но нельзя будет страховать опасные промышленные объекты, работать по военным видам страхования. Филиалы должны быть лицензированы. Кроме того, вводится аналог капитала в виде минимального гарантированного депозита в 300 млн рублей. "Таким образом, требования ВТО будут исполнены, при этом никакой вакханалии с неподотчетными филиалами на российском рынке не будет, их работа будет под таким же надзором пристальным ЦБ, как и работа тех компаний, которые имеют здесь юрлицо", - подчеркивал ранее замминистра.

Госдума

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