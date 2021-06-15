Госдума внесла поправки в определение первой помощи в России

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Государственная дума одобрила поправки в профильный для российского здравоохранения закон "Об основах охраны здоровья", по которому определяется, какой бывает первая помощь - что в нее входит и кто ее может оказывать.

Согласно принятым поправкам, первая помощь в России теперь будет двух видов: базовая и расширенная.

Базовую помощь, согласно одобренному законопроекту, сможет оказывать любой человек при наличии подготовки. В базовую помощь входит возможность применения медицинских изделий - в том числе автоматических наружных дефибрилляторов, но использование медикаментов при оказании базовой помощи не предусмотрено.

Расширенную первую помощь, согласно тексту поправок, оказывают те, кто должен это делать исходя из рода своей деятельности - в эту категорию попадают, например, полицейские, спасатели и военные. Кроме того, к расширенной помощи допускаются лица, имеющие подготовку для такой деятельности. Использование лекарств при этом разрешается.

Правила, последовательность действий, особенности и детали оказания каждого типа помощи должны будут утвердить профильные ведомства: в случае с базовой помощью - Минздрав, с расширенной - заинтересованные ведомства с Минздравом (они же будут утверждать примерные программы учебных курсов, предметов или дисциплин по расширенной первой помощи).

Сейчас в законе "Об основах охраны здоровья" первая помощь не имеет видового деления - ее оказывают наряду со спасателями и полицейскими водители транспортных средств и другие лица при наличии навыков.

Поправки о видах первой помощи появились на этапе второго чтения в резонансном законопроекте о дефибрилляторах (466977-7), внесенном в Думу еще в 2018 году и прошедшем первое чтение в марте 2019 года.