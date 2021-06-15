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Каждый пятый россиянин ждет улучшения отношений РФ и США после саммита в Женеве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Более половины россиян (58%) считают, что после встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не следует ожидать каких-либо изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном, каждый пятый полагает, что отношения после этого улучшатся, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие во вторник в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, ухудшений в двусторонних отношениях ждут 2% сограждан.

В свою очередь, 22% россиян полагают, что предстоящая встреча на высшем уровне придаст позитивный импульс российско-американским отношениям, среди сограждан в возрасте 18-30 лет в это верит каждый четвертый (25%), отмечают социологи.

Всероссийский опрос был проведен 4-6 июня 2021 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет.

Первый саммит лидеров РФ и США пройдет в Женеве 16 июня.

ФОМ США Джо Байден Владимир Путин

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