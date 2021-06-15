Регистрация на госуслугах станет автоматической при обращении в госорганы

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Учетные записи граждан на портале госуслуг уже в 2021 году станут создаваться по умолчанию при их обращении в госорганы, заявил заместитель директора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минцифры РФ Юрий Зарубин.

"Это будет уже в этом году: мы учетные записи для госуслуг будем оформлять в обязательном порядке. То есть это тогда, когда гражданин приходит очно в учреждение - например, при рождении ребенка, либо при выдаче паспорта", - сказал Зарубин на XII Международном IT-форуме с участием стран БРИКС и ШОС.

По его словам, благодаря этой мере Минцифры рассчитывает к 2024 году увеличить количество пользователей портала госуслуг с 80 млн до 120 млн человек, охватив 85% населения РФ.

Кроме того, в части развития направления цифрового профиля гражданина Минцифры планирует к 2024 году подключить к единой биометрической системе (ЕБС) порядка 50 млн граждан. "При регистрации биометрии предъявление паспорта не будет являться обязательным. Имеются в виду все случаи, когда требуется паспорт", - отметил Зарубин.

Он также сообщил, что к 2024 году планируется перевести в электронный вид порядка 50 видов документов и справок (включая паспорт, ПТС и т.д.).

"Мы предполагаем, что такие документы будут выдаваться только в виде электронного документа. Но если гражданин все-таки захочет альтернативу, если он привык к бумажным документам, то, конечно, мы не будем его этой радости лишать и будем выдавать ему свидетельство о рождении, например, как и раньше", - сказал чиновник Минцифры.

Он уточнил, что перевод документов в электронный вид позволит бюджету ежегодно экономить порядка 5 млрд рублей. "Цифра достаточно существенная. Если мы сможем таких показателей достичь, мы, конечно, сможем перераспределить эти средства на другие задачи, которые эволюционно будут возникать в ходе нашей работы", - отметил Зарубин.

Граждане к 2024 году смогут получать информацию о всех случаях сбора данных о них госорганами.

С 2024 года граждане смогут получать госуслуги исключительно в электронном виде или в крайнем случае в МФЦ. "В госорганы после 2024 года, мы планируем, этот путь будет закрыт", - отметил чиновник. Бизнес уже в 2021 году будет иметь возможность получать все госуслуги в электронном виде, а с 2024 году это станет обязательным.

По оценке Минцифры, эти нововведения позволят до 2030 года сократить численность чиновников с 900 тыс. человек до 450 тыс.

Кроме того, Минцифры планирует, что к 2024 году любые юридически значимые уведомления гражданам и бизнесу от госорганов будут направляться только в электронном виде. "Это экономия ровно 15 млрд рублей в год. Сумма существенная, и я думаю, что они точно пригодятся в других каких-то проектах", - сказал Зарубин.