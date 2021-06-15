В Думу внесли проект о запрете поисковой выдачи сайтов с нарушением авторских прав

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский ("Единая Россия") внес в Думу законопроект, который обяжет поисковики блокировать интернет-страницы, где содержится нарушающий авторские права контент, по требованиям правообладателей.

Законодательная инициатива (№1193590-7) опубликована в базе нижней палаты вечером во вторник.

Документ предусматривает, что правообладатели и их объединения будут создавать базы данных сайтов и интернет-страниц, где нарушаются авторские права. Поисковые системы должны будут взаимодействовать с этими базами данных и в течение шести часов изымать из поисковой выдачи такие сайты и страницы.

Реестр таких баз данных с сайтами-нарушителями будет вести Роскомнадзор.

Законопроект определяет требования к базам данных, условия включения баз данных в реестр, а также порядок взаимодействия правообладателей, поисковиков, владельцев сайтов и регулятора.

Правообладатели, чтобы изъять из поиска свои произведения, должны будут подать заявление оператору базы данных. В течение 24 часов страницы с этими произведениями включаются оператором в базу, затем поисковикам отводится шесть часов на то, чтобы начать блокировку.

Владельцы сайтов могут оспорить это решение, направив оператору базы данных заявление с доказательствами, подтверждающими, что не закон об авторских правах не нарушается. После подтверждения интернет-страница исключается из базы, и в течение шести часов блокировка отменяется.

Закон, по мысли автора, должен вступить в силу с 1 декабря 2021 года. Как ожидается, его будет рассматривать уже новый созыв Госдумы после сентябрьских выборов.