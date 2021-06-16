Мишустин подписал распоряжение о минимальной планке дивидендов для госкомпаний

Михаил Мишустин Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Распоряжение правительства РФ, утверждающее новые подходы к дивидендной политике компаний с государственным участием, после затянувшегося межведомственного согласования подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Единые критерии формирования дивидендной политики госкомпаний будут действовать начиная с решений, принимаемых после 1 июля 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли. При расчете дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтвержденные денежными потоками. Речь идет, например, о статьях отчетности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют, отмечается в сообщении.

"Раньше дивиденды госкомпаний в России чаще всего определялись исходя из нескорректированной прибыли, то есть при расчете прибыли учитывались вышеупомянутые статьи, "не обеспеченные" деньгами. Однако сегодня такой подход всё реже встречается в мировой практике, поэтому от него решили отказаться", - говорится в релизе правительства.

Ожидается, что новый подход к расчету выплат сделает более прогнозируемыми поступления в казну, повысит прозрачность дивидендной политики, а также "позволит сбалансировать инвестиционную активность госкомпаний и их обязательства перед акционерами", сказано в сообщении.

Проект распоряжения, которое подписал премьер, Минфин подготовил еще в начале прошлого года. Согласно проекту, компании с госучастием должны направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли АО за год, рассчитанной на консолидированной основе, то есть с учетом прибыли "дочек" и доли в прибыли зависимых и совместных обществ, в то время как сейчас данное обязательство формально распространяется только на головные холдинги. Источник, знакомый с предложениями Минфина, подтверждал "Интерфаксу", что суть предложений ведомства не только в том, чтобы сами госкомпании платили 50% прибыли, но и в распространении требования на "дочки" - чтобы они поднимали "кэш" на уровень холдинговых структур.

"Вопрос дивидендов является для нас ключевым, мы сейчас пересматриваем подходы к определению дивидендов, исходя из того, что не только 50% (прибыли по МФСО направляется на выплату дивидендов - ИФ), но и то, как эти 50% рассчитываются, должны быть, конечно, уточнены, нацеливаясь таким образом на значительное увеличение дивидендного потока", - говорил замминистра Алексей Моисеев, курирующий эту тематику в Минфине, в ходе заседания комитета Госдумы в минувшем октябре. Предложения Минфина по пересмотру подходов к дивидендной политике компаний с госучастием находятся на рассмотрении в аппарате правительства, пока сезон годовых собраний акционеров еще далеко, этот вопрос в число приоритетных не входит, сообщал Моисеев в январе этого года.

Формулировка подписанного распоряжения предписывает госкомпаниям по вопросам выплаты дивидендов руководствоваться необходимостью направлять на выплату дивидендов не менее 50% прибыли АО за год по данным консолидированной финансовой отчетности по МСФО, без учета признанных в составе этой прибыли: доходов и расходов, связанных с признанием (восстановлением) убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов, а также с их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей); доходов и расходов, связанных с изменением справедливой стоимости финансовых активов; доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами; прибылей или убытков, которые были отнесены на неконтролирующие доли участия дочерней организации.

Если сумма, рассчитанная в соответствии с этими нормами, превышает величину чистой прибыли АО, то для выплаты дивидендов используется нераспределенная прибыль, говорится в документе.

Исключение в распоряжении сделано для АО оборонно-промышленного комплекса: они могут в целях финансирования инвестпрограмм направлять на дивиденды менее 50% прибыли "при наличии соответствующего обоснования" на основании решения правительства.