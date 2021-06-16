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Лжесотрудник ФСБ задержан в Приморье за мошенничество на 10 млн рублей

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСБ России по Приморскому краю задержали афериста, который, представляясь сотрудником этого ведомства, пытался получить у местного предпринимателя 10 млн рублей за помощь в возвращении долгов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Организатор преступления вместе с подельником, представляясь сотрудником отдела собственной безопасности УФСБ, заявил бизнесмену, что может оказать давление на жителя Уссурийска, у которого были долги перед этим предпринимателем, и привлечь его к уголовной ответственности для возврата денег.

За это злоумышленник потребовал от предпринимателя 10 млн рублей, сказал собеседник агентства. Во время передачи денег оба мошенника были задержаны.

Следователи УФСБ в отношении организатора мошеннической схемы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере). Материалы в отношении второго фигуранта выделены в отдельное производство и направлены в следственное управление СКР по Приморскому краю для возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Аферистам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

ФСБ Приморский край СКР

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