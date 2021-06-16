Жителя Чечни задержали по подозрению в нападении на десантников в 2000 году

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Уроженец Чечни Магомед Алханов стал фигурантом уголовного дела о нападении банды под руководством Басаева и Хаттаба на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии ВДВ, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Мужчину задержали в среду. Ему планируется предъявить обвинения по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст.279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ). Роль и конкретные действия Алханова в ходе нападения устанавливаются.

Бой псковских десантников с боевиками произошел 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В результате нападения погибли 84 военнослужащих, четверо были ранены.