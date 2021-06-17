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В Новосибирске провели успешную операцию с имплантатом из 3D-принтера

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Хирурги Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е.Н. Мешалкина в Новосибирске сохранили ногу пациентке со злокачественным образованием большеберцовой кости, говорится в сообщении медцентра.

"Сложнейшую реконструктивную операцию, направленную на сохранение двигательной функции конечности, выполнили с использованием титанового имплантата, изготовленного с помощью 3D-печати", - говорится в сообщении.

У 53-летней пациентки была диагностирована первичная злокачественная опухоль, женщине требовалось хирургическое лечение, включающее удаление части большеберцовой кости.

По результатам компьютерной томографии специалисты Центра совместно с инженерами компании, занимающейся промышленным дизайном, создали индивидуальную модульную конструкцию для восстановления пораженного участка кости. Производство протеза заняло около полутора недель.

Операция прошла успешно, хирурги сохранили двигательную функцию конечности, что позволило пациентке самостоятельно передвигаться уже на пятые сутки после вмешательства.

НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина - один из крупнейших в РФ центров, в котором оказывают помощь пациентам, страдающим не только заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но и нейрохирургической, онкологической или сочетанной патологией. Ежегодно в центре проводят около 20 тыс. операций. Центр ведет научную работу в сфере клеточных технологий, а также новых биотехнологических расходных материалов для хирургии.

Россия Новосибирск НМИЦ им. Мешалкина

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