МИД предложил не ждать обмена осужденных в России американцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Неконструктивная позиция Вашингтона по судьбе россиян, находящихся в тюрьмах в США, не дает оснований ждать позитивного решения вопроса с американцами, отбывающих наказание в России, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов.

Он также предложил не ждать "подвижек в поиске позитивных развязок на основе взаимности" в отношении этих осужденных.

Замминистра подчеркнул, что речь идет не только о торговце оружием Викторе Буте и летчике Константине Ярошенко. По его словам, всего в американских тюрьмах находятся более 1000 россиян с различным процессуальным статусом, и американцы придерживаются в их отношении "жесткого и дискриминационного подхода".

На Смоленской площади также серьезно о забочены ситуацией с медицинской помощью в тюрьмах США, добавил он.

Как сказал Иванов, "в контексте усилий по возвращению росграждан на Родину не раз предлагали американцам рассмотреть возможность задействования процедуры конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц". Глава МИД Сергей Лавров в 2020 году просил госсекретаря США освободить россиян, в том числе Бута и Ярошенко, по гуманитарным соображениям ввиду сложной ситуации с COVID-19 в США.

"Однако все наши усилия пока так и не увенчались успехом", - сказал дипломат.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил бывшего морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии. Его защита в августе 2021 года подала в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Ранее адвокты говорили, что рассчитывают, что его обменяют на осужденных в США россиян.

Источник "Интерфакса" допускал участие в обмене и американского студента Тревора Рида, осужденного на девять лет за пьяное нападение на полицейских в 2019 году в Москве.

Летчик Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен в США к 20 годам тюрьмы по делу о подготовке к перевозке кокаина. Виктор Бут в 2012 году был приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку продать колумбийским боевикам партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.