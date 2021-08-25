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МИД предложил не ждать обмена осужденных в России американцев

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Неконструктивная позиция Вашингтона по судьбе россиян, находящихся в тюрьмах в США, не дает оснований ждать позитивного решения вопроса с американцами, отбывающих наказание в России, заявил "Интерфаксу" статс-секретарь, замглавы МИД Евгений Иванов.

Он также предложил не ждать "подвижек в поиске позитивных развязок на основе взаимности" в отношении этих осужденных.

Замминистра подчеркнул, что речь идет не только о торговце оружием Викторе Буте и летчике Константине Ярошенко. По его словам, всего в американских тюрьмах находятся более 1000 россиян с различным процессуальным статусом, и американцы придерживаются в их отношении "жесткого и дискриминационного подхода".

На Смоленской площади также серьезно о забочены ситуацией с медицинской помощью в тюрьмах США, добавил он.

Как сказал Иванов, "в контексте усилий по возвращению росграждан на Родину не раз предлагали американцам рассмотреть возможность задействования процедуры конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц". Глава МИД Сергей Лавров в 2020 году просил госсекретаря США освободить россиян, в том числе Бута и Ярошенко, по гуманитарным соображениям ввиду сложной ситуации с COVID-19 в США.

"Однако все наши усилия пока так и не увенчались успехом", - сказал дипломат.

Мосгорсуд 15 июня 2020 года приговорил бывшего морского пехотинца Пола Уилана к 16 годам строгого режима за шпионаж. Он отбывает наказание в Мордовии. Его защита в августе 2021 года подала в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Ранее адвокты говорили, что рассчитывают, что его обменяют на осужденных в США россиян.

Источник "Интерфакса" допускал участие в обмене и американского студента Тревора Рида, осужденного на девять лет за пьяное нападение на полицейских в 2019 году в Москве.

Летчик Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен в США к 20 годам тюрьмы по делу о подготовке к перевозке кокаина. Виктор Бут в 2012 году был приговорен к 25 годам тюрьмы за попытку продать колумбийским боевикам партию оружия, которая могла бы, по версии обвинения, быть использована для убийства американских военных.

МИД Евгений Иванов Сергей Лавров США Пол Уилан Виктор Бут Константин Ярошенко коронавирус

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