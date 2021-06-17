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Госдума приняла закон о блокировке звонков и SMS с подменных номеров

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем, итоговом чтении закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам.

Документ закрепляет в законе "О связи" (126-ФЗ) обязанность операторов связи блокировать звонки и SMS, идущие из-за рубежа в Россию с подменных номеров.

Согласно принятым Думой изменениям, оператор связи обязан прекратить оказание услуг связи и услуг по пропуску трафика при обнаружении исходящего с сети иностранного оператора соединения под российским номером, если вызывающий абонент не является клиентом российского оператора, находящимся за рубежом, а также при отсутствии у соединяющего оператора абонентского номера или идентификационного кода звонящего. Блокироваться таким образом будут и SMS-сообщения. При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения - они должны оставаться неизменными.

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Также операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования и обмениваться с ней информацией в порядке, который определит правительство.

Операторы обязываются представлять Роскомнадзору по его запросам и в определенных им случаях данные о результатах проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими "оконечном оборудовании", о "фактах и видах" соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, об объеме переданной и полученной информации, датах и времени ее передачи и получения.

Авторы инициативы считают эти меры необходимыми для мониторинга ведомством соблюдения операторами устанавливаемых требований, следует из текста поправок.

Соответствующие поправки были внесены главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его заместителями Сергеем Боярским и Максимом Кудрявцевым ко второму чтению правительственного законопроекта (1087071-7) о предоставлении операторами связи бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Эти положения закона вступают в силу с 1 декабря 2021 года за исключением ряда норм. Так, обязательство операторов связи передавать в Роскомнадзор информацию об абонентах, их оборудовании и передаче между ними информации вступит в силу с 1 октября 2021 года. Также только с 1 мая 2022 года операторы должны будут при установке соединения передавать друг другу номера и уникальные коды абонентов в неизменном виде. Создание радиочастотной службой РКН системы обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи запланировано на 1 января 2023 года.

Госдума

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