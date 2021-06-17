Курганец, сжегший маленького внука заживо в печи, получил 19 лет колонии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Суд в Кургане вынес приговор местному жителю за убийство внука. Об этом сообщается в четверг на сайте областного суда.

Фигурант дела признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство) и приговорен к 19 годам колонии строгого режима.

В ходе следствия установлено, что 10 января этого года пьяному жителю села Бутырского Мишкинского района оставили для присмотра полуторагодовалого внука.

Дед посадил мальчика на качели, из которых тот выпал и потерял сознание. Желая скрыть это, мужчина положил ребенка в раскаленную печь и запер задвижку. От полученных ожогов малыш скончался.