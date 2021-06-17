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Житель Кузбасса сбросил с пятого этажа двух собак

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сразу несколько жителей Кировского района города Кемерово обратились в полицию после гибели двух собак, которых из окна пятого этажа сбросил их ранее судимый 48-летний сосед.

Бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна, животные погибли, сообщает пресс-служба Главка МВД по Кузбассу.

Решается вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 245 УК (жестокое обращение с животными). Подозреваемому грозит до пяти лет колонии.

В свою очередь жители дома, из которого были выброшены собаки, в соцсетях сообщают, что на прошлой неделе из того же окна была выброшен кот, а до этого семья якобы была причастна к гибели других подобранных на улице животных.

Кемерово

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