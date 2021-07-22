Свердловчанин ответит в суде за раненную из ружья собаку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Житель Алапаевска (Свердловская область) предстанет перед судом по делу о причинении увечья собаке, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По версии следствия, 7 марта мужчина проезжал на автомобиле и около одного из зданий в Алапаевске увидел бездомных собак. Он остановился, вышел из машины, подошел к животным и выстрелил в одну из собак из ружья. Ранив ее, он выстрелил в нее еще раз, подойдя ближе, а затем скрылся.

Свидетелями случившегося стали два человека.

Свердловчанин обвиняется по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его увечье).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры, собака выжила после ранения и находится на реабилитации.