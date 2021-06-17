Путин поручит правительству изучить вопрос глобального корпоративного налога

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос возможного глобального корпоративного налога с учетом национальных интересов России.

Страны G7 ранее сообщили, что близки к достижению соглашения о налогообложении транснациональных компаний, которое откроет путь для создания новых принципов взимания налогов с крупнейших мировых корпораций. Такой шаг может оказать сильное давление на Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стать предпосылкой для заключения ими аналогичной договоренности.

"Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы", - сказал Путин, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову на встрече с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.

По словам Егорова, на международном уровне обсуждается тема, что "международные корпорации должны платить по всем юрисдикциям, где бы они не работали, налог не меньше 15% в качестве эффективной ставки". "Если ниже, то разница уходит в качестве налога в ту страну, где находится материнская компания", - сказал он.

Такую возможность, сказал глава ФНС, "необходимо обсчитать с точки зрения суверенных интересов". "Нам нужно понимать, что исторически так сложилось, если мы в теорию налогового права погрузимся, то всегда ставки были проявлением государственного суверенитета. Сейчас история меняется, и мы за этим наблюдаем", - сказал также он.

По его словам, при проработке подходов к такого рода налогообложению каждая страна должна иметь возможность заявить свой интерес. "Например, многие страны из Восточной Европы считают, что так как они давали возможность для строительства различных заводов, производств, некие льготы, то какие-то преференции надо оставить. Поэтому представляется важным сформулировать нашу позицию совместно с экономическим блоком и компаниями, которые попадают под такую систему налогообложения, если она будет транслирована, и найти компромисс в международных договоренностях. Но сбалансированный, потому что одну точку только взять и рассчитать - 15%, боюсь, что это весь спектр позиций государств не отразит", - отметил Егоров.

В мае администрация президента США Джо Байдена умерила свои амбиции в отношении минимальной глобальной ставки налога для компаний до 15% с ранее предлагавшихся 21%, чтобы повысить привлекательность своих предложений на международном уровне. Кроме того, она заверила другие страны в серьезности своего предложения разрешить облагать налогом крупнейшие транснациональные корпорации в зависимости от места продаж.

Соглашение в рамках ОЭСР, по всей вероятности, приведет к крупнейшей встряске в области корпоративного налогообложения во всем мире за столетие. Оно серьезно ограничит возможности компаний по переносу доходов в юрисдикции с низкими налогами и будет гарантировать, что технологические гиганты из США будут платить дополнительные налоги в тех странах, где они осуществляют продажи.