Суточный COVID-прирост в РФ стал максимальным с 1 февраля

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлено 17 262 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб.

Цифры соответствуют данным 1 февраля, тогда было выявлено 17 648 новых случаев. Одна после этого в стране шел постепенный спад уровня заболеваемости. С 8 июня вновь наблюдается рост.

Умерли в стране за сутки 453 человека. Общее число жертв достигло 128 445.

Поправились и выписаны 4,85 млн человек, в том числе 10 954 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались во всех 85 регионах страны. В Москве за сутки выявлено максимальное количество заболевших за весь период пандемии - 9 056 новых случаев. Регионами с высокими темпами прироста вслед за столицей являются Московская область - 1 254 новых случая и Санкт - Петербург - 970 заболевших.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 281 309 случаев коронавирусной инфекции.