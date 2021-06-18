Самолет из Москвы ушел на второй круг из-за собак на ВПП в Симферополе

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Пассажирский Airbus из Москвы не смог приземлиться с первого раза в Симферополе из-за животных на взлетно-посадочной полосе. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Диспетчер посадки утром в пятницу получил доклад от наземных служб о нескольких животных на полосе, предварительно – о бродячих собаках. Он передал информацию командиру самолета Airbus 320, который заходил на посадку. Было принято решение об уходе на второй круг", - сказал источник.

Самолет приземлился благополучно после того, как специалистам аэродромных служб удалось прогнать с полосы двух находившихся там собак.

На борту лайнера находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа.