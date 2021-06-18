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Кабмин РФ выделит 25 млрд руб. на поддержку системы здравоохранения

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделит 25 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Что касается объема помощи, в том числе по линии обязательного медицинского страхования, буквально вчера на координационном совете по борьбе с коронавирусной инфекцией мы обсуждали, в том числе необходимость увеличения соответствующих финансовых сумм для системы медицинского страхования. Принято решение о выделении 25 млрд рублей уже сейчас на систему здравоохранения", - сообщил Мишустин в ходе общения в больнице № 40 департамента здравоохранения Москвы.

Он уточнил, что в дальнейшем будут оцениваться потребности и объемы необходимой поддержки, которую надо будет выделить на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

"Принята соответствующая нормативно-правовая база, которая нам позволяет принимать решения о перераспределении остатков средств Фонда обязательного медицинского страхования на те направления, которые необходимы при борьбе с коронавирусной инфекцией. Такой закон принят", - добавил глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас документ находится на одобрении Совета Федерации. Председатель правительства отметил, что это относится и к стимулирующим выплатам для медперсонала, работающего в "красной зоне".

Михаил Мишустин

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